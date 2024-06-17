Вторая книга мемуаров Гарри: о чем может еще рассказать скандальный принц

Сообщается, что вторая книга принца будет в более «примирительных» тонах, чем была первая. Об этом рассказал королевский эксперт Том Куинн изданию The Mirror.

«Мне сказали, что пара обсуждала, что Гарри напишет еще одну книгу. Он не может написать еще одного «Запасного», но он будет осознавать, что написание более примирительной книги может даже помочь сделать отношения с его братом более теплыми», - сказал эксперт.

После выхода «Запасного» Гарри говорил, что у него достаточно материала объемом около 400 страниц, чтобы написать две книги. К тому же, герцогу Сассекскому нужно зарабатывать деньги, а его первая книга принесла ему огромный доход хотя в большей степени и была раскритикована публикой.

Эксперт объясняет, что принц Гарри маловероятно придумает собственный коммерческий проект после публикации «Запасного».

«Помимо написания еще одной книги, Гарри вряд ли придумает собственный коммерческий проект. Достаточно взглянуть на него в различных интервью, чтобы увидеть, что у него, вероятно, просто нет ни стремления, ни способностей - это результат взросления в мире, где другие люди делают все за тебя».

После выхода первой книги критики отметили, что в ней отсутствует жизненно важная информация, в том числе о том, почему Гарри покинул королевскую семью вместе с Меган в 2020 году и об их переезде в США.