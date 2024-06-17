«Высоко над облаками»: Кая Каллас начала второй день саммита утренней пробежкой

«Ранняя утренняя пробежка с хорошими друзьями и коллегами перед началом второго дня мирного саммита», - пишет премьер-министр Кая Каллас в социальных сетях и делится красивой фотографией с беговой дорожки.

«В 6.30 утра мы вышли на пробежку вместе с президентом Финляндии, премьер-министрами Бельгии и Норвегии и вице-премьером Швеции. Мы забежали на вершину холма, но, к сожалению, находились над облаками, поэтому не смогли полюбоваться видом. Это было хорошее начало дня перед долгими переговорами».