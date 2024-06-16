В субботу Танель Падар выступил на фестивале Kapa, проходившем в Кохила, и поделился яркими кадрами в своих историях на Facebook. В то время как Лорен Падар заменила обручальное кольцо другими украшениями, на пальце Танеля Падара все еще было видно обручальное кольцо.
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? ⟩ Лорен Падар сняла обручальное кольцо, а Танель Падар его все еще носит
На последних видео, размещенных в социальных сетях, на пальце Лорен Падар больше не видно ни обручального, ни помолвочного кольца. Отсутствие колец позволяет предположить, что Лорен завершила отношения в браке. Однако Танель Падар продолжает носить обручальное кольцо и недавно поделился в социальных сетях своими мыслями о времени, проведенном с детьми. «Четыре дня самой удивительной жизненной школы, где по-настоящему ценится только присутствие», - написал Танель Падар в соцсетях и опубликовал милые фотографии.