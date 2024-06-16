ФОТО Мужчина наконец убедил жену на открытые отношения и быстро пожалел об этом: что произошло

Анонимный парень поделился своей затруднительной ситуацией на популярном форуме Fesshole на X. Страница, имеющая миллион подписчиков, известна своими тайными признаниями.

Он написал: «После многих лет мольб я наконец-то убедил свою жену попробовать открытые отношения. Теперь мы оба сидим в приложениях для знакомств. У нее более 2 000 лайков, несколько свиданий в дневнике и она уже переспала с тремя мужчинами».

И если у его избранницы сейчас бурная личная жизнь, то у него ситуация кардинально отличается.

В сообщении он продолжил: «Я получил ноль внимания, несмотря на то, что переработал свой профиль и заплатил за раскрутку. Я опустошен».

After years of pleading, I finally convinced my wife to try an open relationship. We're now both on dating apps. She has 2,000+ likes, a few dates in the diary, and has already slept with 3 men. I've gotten zero attention despite redoing my profile and paying for boosts. Gutted. — Fesshole 🧻 🧻 (@fesshole) June 9, 2024

После того, как он поделился своим искренним признанием, он собрал 7,3 миллиона просмотров. Более 1100 человек лайкнули сообщение и 3100 других пользователей прокомментировали его.

Юзеры писали: «Самое смешное в этом то, что жена даже не хотела этим заниматься», «Я люблю счастливый конец», «Обожаю, когда мужчина переоценивает свою рыночную стоимость. Наслаждайся последствиями».