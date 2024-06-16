Вс, 16.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Мужчина наконец убедил жену на открытые отношения и быстро пожалел об этом: что произошло

Limon.ee
Copy
Фото: VGstockstudio/Shutterstock

Он хотел попробовать что-нибудь новое, чтобы разнообразить долговременные отношения с любимой. Мужчина рассказал, как ему удалось наконец-то убедить свою жену попробовать открытые отношения, но для него это не закончилось хорошо, пишет ТСН

Анонимный парень поделился своей затруднительной ситуацией на популярном форуме Fesshole на X. Страница, имеющая миллион подписчиков, известна своими тайными признаниями.

Он написал: «После многих лет мольб я наконец-то убедил свою жену попробовать открытые отношения. Теперь мы оба сидим в приложениях для знакомств. У нее более 2 000 лайков, несколько свиданий в дневнике и она уже переспала с тремя мужчинами».

И если у его избранницы сейчас бурная личная жизнь, то у него ситуация кардинально отличается.

В сообщении он продолжил: «Я получил ноль внимания, несмотря на то, что переработал свой профиль и заплатил за раскрутку. Я опустошен».

После того, как он поделился своим искренним признанием, он собрал 7,3 миллиона просмотров. Более 1100 человек лайкнули сообщение и 3100 других пользователей прокомментировали его.

Юзеры писали: «Самое смешное в этом то, что жена даже не хотела этим заниматься», «Я люблю счастливый конец», «Обожаю, когда мужчина переоценивает свою рыночную стоимость. Наслаждайся последствиями».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх