«Муж тянул меня вниз»: Шакира откровенно рассказала о личном

«Какое у меня сейчас есть пространство для мужчины?» - поделилась она в новой статье для Rolling Stone.

На ее мировоззрение в значительной степени влияют ее дети, 11-летний Милан и 9-летний Саша, которых она воспитывает вместе со своим бывшим партнером Жераром Пике, пишет People. Певица и футболист были вместе 11 лет, прежде чем объявили о разводе в июне 2022 года.

После разрыва появились слухи о том, что спортсмен изменял ей со своей нынешней девушкой Кларой Чиа Марти.

«Что я могу вам сказать, мне нравятся мужчины. В этом и проблема. Они не должны мне нравиться после всего, что со мной произошло, но представьте, насколько мне нравятся мужчины, что они мне все еще нравятся, - пошутила Шакира в интервью. - Однако, имея официальные отношения, я думаю, что мои дети должны быть очень подготовлены к этому, и их эмоциональное и психологическое благополучие является приоритетом».

Шакира добавила, что в конечном счете сосредоточилась на своей независимости.

«Я гораздо менее хрупкая, чем думала. Я всегда так боялась боли, потому что думала, что не переживу ее, - сказала она. - Благодаря этому процессу я стала сильнее, чем думала. Я стала более независимым человеком, который не полагается ни на кого, кроме себя и своей волчьей стаи».

Шакира хочет, чтобы ее сыновья знали, что жизнь не такая, как ее показывают в кино.

«Они видели, как плачет их мама», - добавила звезда.

Когда в марте обладательница «Грэмми» выпустила альбом Las Mujeres Ya No Lloran, она назвала одиночество одной из главных причин, почему она смогла трудиться над полноценной музыкальной работой.

«Я выпускала музыку то здесь, то там, но мне было очень тяжело собрать воедино всю работу, - поделилась она во время выступления на „Вечернем шоу с Джимми Феллоном“ в том же месяце. - У меня не было времени. Это был фактор мужа. Теперь я без мужа. Да, муж тянул меня вниз. Теперь я свободна. Теперь я действительно могу работать».