ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Загадочное возгорание автомобиля в одном из районов Таллинна: полиция начала расследование

Прошедшей ночью в столичном районе Ласнамяэ загорелся автомобиль, стоявший у дороги. Что именно произошло с автомобилем, пока неизвестно. «Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по статье о повреждении и уничтожении имущества», - сообщает пресс-секретарь Полиции и Пограничной охраны. Смотрите видео с места происшествия.
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