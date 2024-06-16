Вс, 16.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Загадочное возгорание автомобиля в одном из районов Таллинна: полиция начала расследование

Катрин Луст Трийн Роос
Copy
Автомобиль в Ласнамяэ.
Автомобиль в Ласнамяэ. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Прошедшей ночью в столичном районе Ласнамяэ загорелся автомобиль, стоявший у дороги. Что именно произошло с автомобилем, пока неизвестно. «Для расследования инцидента возбуждено уголовное дело по статье о повреждении и уничтожении имущества», - сообщает пресс-секретарь Полиции и Пограничной охраны. Смотрите видео с места происшествия.

В воскресенье ночью на улице Выйдуйооксу в Ласнамяэ загорелся автомобиль, припаркованный рядом с футбольным полем.

В социальных сетях распространяется информация о том, что автомобиль марки Audi, стоявший у дороги, якобы был подожжен ночью. Что именно произошло с автомобилем, пока неизвестно. Один очевидец утверждает, что проезжал мимо автомобиля в половине первого ночи, и он был в порядке, но к пяти утра машина уже сгорела.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх