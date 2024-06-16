ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Загадочное возгорание автомобиля в одном из районов Таллинна: полиция начала расследование

В социальных сетях распространяется информация о том, что автомобиль марки Audi, стоявший у дороги, якобы был подожжен ночью. Что именно произошло с автомобилем, пока неизвестно. Один очевидец утверждает, что проезжал мимо автомобиля в половине первого ночи, и он был в порядке, но к пяти утра машина уже сгорела.