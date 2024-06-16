Солист Quest Pistols впервые после развода закрутил новый роман и показал свою возлюбленную

По случаю своего 36-летия, которое было 14 июня, музыкант поделился серией снимков в Instagram. На одном из них исполнитель показался со своей девушкой. На фотографии влюбленные мило позировали, а девушка целовала Антона в щечку.

Однако певец не спешит рассекречивать, кто именно его избранница, а на фото ее лицо видно не полностью.

Крутите фотографии до конца.

В комментарии для проекта «ЖВЛ представляет» Савлепов более подробно рассказал о своей личной жизни. Он признался, что сейчас влюблен. А о своей возлюбленной говорит, что она его вдохновляет на создание новых песен.

«Если честно, я сейчас крайне влюблен, как никогда раньше. Поэтому, возможно, и музыка у меня такая откровенная. Как сказал мой друг Вася Байдак, когда послушал мою песню "Ну ты и похотливая тварь". Я с ним согласен. Да, я обожаю любить, и это является основой моего мировосприятия», - сказал исполнитель.