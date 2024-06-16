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ВИДЕО Пожарные спасли 28 человек, застрявших вверх ногами в парке развлечений

Limon.ee
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Американские горки. Фото иллюстративное.
Американские горки. Фото иллюстративное. Фото: D. Pfleiderer/Shutterstock

Пожарные спасли 28 человек, застрявших на высоте 100 метров в парке развлечений в штате Орегон, США. Известно, что один из них был отправлен в больницу. Однако в результате инцидента никто не пострадал, пишет Mixnews.

В Портлендской пожарно-спасательной службе сообщили, что пожарные работали с инженерами в Окс-парке, который впервые открылся в 1905 году, чтобы спустить людей, и что бригады были готовы при необходимости выполнить спасательную операцию с помощью веревки.

Сообщается, что сотрудники парка немедленно вызвали службы экстренной помощи, которые прибыли примерно через 25 минут.

В парке заявили, что будут работать с государственными инспекторами, чтобы определить причину поломки.

«Мы хотели бы выразить нашу глубочайшую признательность службам быстрого реагирования и нашему персоналу за немедленные действия, которые привели к положительному результату сегодня, а также остальным гостям, которые быстро выполнили инструкции и покинули парк, чтобы открыть путь для чрезвычайной ситуации»,  говорится в сообщении.

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