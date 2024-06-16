ВИДЕО Пожарные спасли 28 человек, застрявших вверх ногами в парке развлечений

В Портлендской пожарно-спасательной службе сообщили, что пожарные работали с инженерами в Окс-парке, который впервые открылся в 1905 году, чтобы спустить людей, и что бригады были готовы при необходимости выполнить спасательную операцию с помощью веревки.

Сообщается, что сотрудники парка немедленно вызвали службы экстренной помощи, которые прибыли примерно через 25 минут.

В парке заявили, что будут работать с государственными инспекторами, чтобы определить причину поломки.

«Мы хотели бы выразить нашу глубочайшую признательность службам быстрого реагирования и нашему персоналу за немедленные действия, которые привели к положительному результату сегодня, а также остальным гостям, которые быстро выполнили инструкции и покинули парк, чтобы открыть путь для чрезвычайной ситуации», говорится в сообщении.