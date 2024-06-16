«Что посеешь, то и пожнешь»: три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ничего делать без тщательной подготовки

Сегодня, 16 июня, приступать к новым начинаниям можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них не стоит ничего делать, тщательно не подготовившись.

Близнецы

Близнецам, которые в силу свойственного им легкомыслия могут решить, что будут действовать по обстоятельствам, звезды советуют все-таки провести необходимую подготовку, в противном случае время и силы будут потрачены напрасно – поставленной цели достичь не удастся.

Весы

Весам сначала нужно решить, к работе над каким именно проектом они хотят работать, что может составить для них определенную трудность, поскольку их будет тянуть в разные стороны. Ну а вторым шагом должна быть тщательная подготовка, без которой они и с места не смогут сдвинуться.

Водолей

Водолеи в силу своей взбалмошности, привыкли рассчитывать не на тщательную подготовку, а на импровизацию. Надо признать, что такой подход довольно часто оправдывает себя, но сегодня им не стоит рассчитывать на порыв – желательно все-таки заранее выработать стратегию.