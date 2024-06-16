Популярная украинская рэперша alyona alyona alyona, которая в мае вместе с Jerry Heil завоевали 3 место на "Евровидении-2024", отпраздновала свой день рождения. Важный праздник звезда решила провести в кругу людей, которым благодарна за жизнь, пишет УНИАН.
ФОТО ⟩ «За прожитый день обязана им»: украинская звезда Евровидения alyona alyona необычно отпраздновала 33-летие
Рэперше 15 июня исполнилось 33 года. Поэтому alyona alyona вместе с объединением знаменитостей «Культурный десант» поехала на передовую. По случаю дня рождения она спела для украинских воинов.
«Сегодня у меня День рождения! Символично в этом году я приехала его праздновать вместе с »Культурным десантом« к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязана именно им!», - отметила звезда сцены в подписи к фото.
alyona alyona выразила благодарность коллегам и поклонникам за все поздравления, которые получила.