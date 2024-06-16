ФОТО «За прожитый день обязана им»: украинская звезда Евровидения alyona alyona необычно отпраздновала 33-летие

«Сегодня у меня День рождения! Символично в этом году я приехала его праздновать вместе с »Культурным десантом« к военным на фронте и петь для них, ведь за каждый свой прожитый день сегодня я обязана именно им!», - отметила звезда сцены в подписи к фото.