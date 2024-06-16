БУДТЬЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ Пять ошибок в использовании SPF-средства, которые уничтожают здоровье вашей кожи

Еще несколько лет назад мужчины, женщины и дети принимали солнечные ванны дни напролет, не задумываясь о том, что такое SPF-защита. К счастью, сегодня у каждого заботящегося о своем здоровье человека есть в арсенале солнцезащитные средства, которые помогают избегать ожогов и защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Тем не менее мало кто знает о том, как правильно пользоваться подобными средствами. Рассказываем, какие ошибки могут стать причиной ухудшения внешнего вида кожи.

Неравномерный слой

Если вы не готовы превращаться в пятнистого леопарда, то наносите SPF-средство равномерным слоем. Не упускайте ни одного участка кожи, чтобы полностью обезопасить себя от неприятных последствий. В этом вам может помочь техника тринадцати точек. Для этого горошину крема нанесите на лоб, одну на спинку носа, по три на щеки и две на подбородок, а после начните распределять эмульсию, молочко или крем по коже.

Также не забывайте, что в особенно тщательной проработке нуждаются веки, губы и кожа около ушей. Наносите на эти участки небольшое количество бальзама с солнцезащитной формулой, чтобы защитить их от вредного воздействия УФ-лучей и предотвратить шелушение.

Игнорирование SPF-средства в пасмурную погоду