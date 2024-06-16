С каждым днем температура воздуха становится все выше, а солнечные лучи — активнее. Чтобы избежать преждевременного старения кожи и предотвратить развитие онкологических заболеваний, важно ответственно подходить к ее защите, пишет WOMAN.
БУДТЬЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ⟩ Пять ошибок в использовании SPF-средства, которые уничтожают здоровье вашей кожи
Еще несколько лет назад мужчины, женщины и дети принимали солнечные ванны дни напролет, не задумываясь о том, что такое SPF-защита. К счастью, сегодня у каждого заботящегося о своем здоровье человека есть в арсенале солнцезащитные средства, которые помогают избегать ожогов и защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Тем не менее мало кто знает о том, как правильно пользоваться подобными средствами. Рассказываем, какие ошибки могут стать причиной ухудшения внешнего вида кожи.
Неравномерный слой
Если вы не готовы превращаться в пятнистого леопарда, то наносите SPF-средство равномерным слоем. Не упускайте ни одного участка кожи, чтобы полностью обезопасить себя от неприятных последствий. В этом вам может помочь техника тринадцати точек. Для этого горошину крема нанесите на лоб, одну на спинку носа, по три на щеки и две на подбородок, а после начните распределять эмульсию, молочко или крем по коже.
Также не забывайте, что в особенно тщательной проработке нуждаются веки, губы и кожа около ушей. Наносите на эти участки небольшое количество бальзама с солнцезащитной формулой, чтобы защитить их от вредного воздействия УФ-лучей и предотвратить шелушение.
Игнорирование SPF-средства в пасмурную погоду
Даже если палящего солнца на небе незаметно, это вовсе не повод оставлять SPF-средство дома. Эксперты уже давно доказали, что 80% УФ-лучей достигают поверхности Земли и всего, что на ней находится, даже через тучи. Поэтому возьмите в привычку наносить защитный крем или спрей каждый раз, выходя из дома, даже если ультрафиолетовый индекс равен нулю или единице. Так вы точно обезопасите себя от риска сгореть.
Нанесение SPF-средства на пляже
Специалисты настоятельно рекомендуют наносить солнцезащитные средства как минимум за 20 минут до похода на пляж. За это время кожа впитывает все защитные ингредиенты, тем самым исключая в дальнейшем появления покраснений и жжений. Главное, не забывайте про ровный слой!
Забываете обновлять слой
Если вы до сих пор верите в тот миф, что SPF-средство — это волшебный эликсир, который работает 24/7, то крупно ошибаетесь. Он, как и любой другой уходовый продукт, имеет свойство смываться и нейтрализоваться. Чем дольше он находится на вашем лице, тем сильнее теряет свои свойства.
Использование просроченного средства
У SPF-средства, как и у любого другого продукта, есть свой срок годности. Как правило, открытый солнцезащитный крем обычно сохраняет свежесть от одного до двух лет, а затем теряет все свои полезные свойства и подвергает вас риску сгореть на солнце. Просроченное средство не сможет обеспечить необходимый уровень защиты, даже если вы наносите его ровным слоем и обновляете каждые 40 минут.