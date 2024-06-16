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ГАЛЕРЕЯ Винные гурманы в ударе! Смотрите, кто пришел на фестиваль Mulliga & Mullita в Таллинне

Limon.ee
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В субботу двор замка Маарьямяэ в Кадриорге во второй раз состоялся фестиваль Mulliga & Mullita, где помимо дегустации напитков можно было насладиться музыкой лучших эстонских артистов. Смотрите галерею!

Музыкальную часть фестиваля с одной из самых богатых продуктовых линеек в странах Балтии обеспечили лучшие эстонские артисты, такие как любимый многими 2 Quick Start и яркая группа Karl-Erik Taukar Band. С эксклюзивной программой, подготовленной специально для этого события, выступил участник Евровидения Стиг Ряста. Итальянскую эстраду в своем уникальном исполнении представил Томассо Примавера.

Смотрите в галерее, кто пришел насладиться фестивалем!

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