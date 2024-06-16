ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как солнечная вечеринка Pirita Summer Start Party порадовала детей и взрослых

В рамках мероприятия уже третий год подряд проходил день морской безопасности, на котором участникам напомнили правила безопасного поведения на воде. Помимо образовательной части, на празднике было много развлечений: на международной гастрономической ярмарке можно было попробовать блюда различных стран мира, дети могли испытать себя в спортивных соревнованиях и играх. Завершился день акустическим концертом Элины Борн.