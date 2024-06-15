Пара села не на тот рейс и оказалась в 2500 км от места отпуска: куда она летела и где приземлилась

Британцы Эндрю Гор и его супруга Виктория планировали отпраздновать 47-й день рождения Эндрю на Коста-Браве, Испания. Однако, в то время как остальные гости приземлились в Барселоне, они оказались в Каунасе, Литва.

Супруги из Маунтин Эш были шокированы, когда узнали, что сели не на тот самолет Ryanair. Эндрю, перенесший ампутацию в результате несчастного случая, вместе с страдающей аутизмом Викторией возлагаются на специальную помощь в аэропортах во время своих путешествий, что, как считают, и стало первопричиной этой ошибки.

Аэропорт Бристоля приступил к расследованию инцидента, пообещав улучшение в будущем. Ryanair уточнил, что перед взлетом было сделано несколько объявлений.

Эндрю рассказал, как их сопровождали до выхода на посадку и неоднократно уверяли, что группа уже на борту самолета. Он вспомнил: «Нам сказали, что они точно летят, и сказали «просто расслабьтесь», так что мы поспали, потому что рано проснулись. Когда я проснулся, за окном было совсем не похоже на Испанию, я включил телефон, а там было написано: «Добро пожаловать в Литву».