Когда остальная компания прибыла в аэропорт Барселоны, муж с женой оказались в другой стране. Супруги были «растеряны», когда оказалось, что они сели на неправильный рейс и оказались в 2500 км от места отдыха.
Пара села не на тот рейс и оказалась в 2500 км от места отпуска: куда она летела и где приземлилась
Британцы Эндрю Гор и его супруга Виктория планировали отпраздновать 47-й день рождения Эндрю на Коста-Браве, Испания. Однако, в то время как остальные гости приземлились в Барселоне, они оказались в Каунасе, Литва.
Супруги из Маунтин Эш были шокированы, когда узнали, что сели не на тот самолет Ryanair. Эндрю, перенесший ампутацию в результате несчастного случая, вместе с страдающей аутизмом Викторией возлагаются на специальную помощь в аэропортах во время своих путешествий, что, как считают, и стало первопричиной этой ошибки.
Аэропорт Бристоля приступил к расследованию инцидента, пообещав улучшение в будущем. Ryanair уточнил, что перед взлетом было сделано несколько объявлений.
Эндрю рассказал, как их сопровождали до выхода на посадку и неоднократно уверяли, что группа уже на борту самолета. Он вспомнил: «Нам сказали, что они точно летят, и сказали «просто расслабьтесь», так что мы поспали, потому что рано проснулись. Когда я проснулся, за окном было совсем не похоже на Испанию, я включил телефон, а там было написано: «Добро пожаловать в Литву».
Они соскочили с самолета и сообщили экипажу Ryanair, что приземлились не в той стране. Их перебронировали на следующий рейс в Барселону, но это произошло только на следующее утро. К тому же вылет был из Риги, Латвия, а не Литвы, что в 240 км. Ryanair выложил немалую сумму как за такси, так и за ночлег в отеле.
После того, как они наконец-то приземлились в Барселоне и добрались до гостиницы на побережье Коста-Брава, их багаж догонял их еще два дня.
«Это был сюрреалистический опыт, который я никогда не хотел бы повторить, наша семья очень волновалась, и мы были истощены, когда, в конце концов, приехали», - сказал Гор. «Несмотря на то, что в результате нас доставили к нужному месту, опыт уже произошел, ущерб был нанесен, и мы не можем забыть эти тревожные моменты».
Представитель Ryanair сообщил, что специальная служба помощи аэропорта Бристоля посадила пассажиров не на тот рейс в Каунас, несмотря на то, что на выходе из аэропорта был четко указан пункт назначения рейса. «Перед вылетом экипаж делает несколько объявлений, информируя пассажиров о пункте назначения рейса. По прибытии в аэропорт Каунаса эти пассажиры сообщили экипажу, что они ошиблись рейсом, и Ryanair немедленно организовал для обоих пассажиров пересадку на ближайший доступный рейс в Барселону», - добавили в компании.
В аэропорту Бристоля заявили, что проводят расследование.