23-летняя женщина вышла замуж за 80-летнего мужчину

23-летняя Сяофан (псевдоним) встретила любовь своей жизни, работая волонтером в доме престарелых в провинции Хэбэй. 80-летний господин Ли (псевдоним) проживал там, и они быстро подружились, поняв, что у них много общих интересов и увлечений. Но со временем их дружба переросла во что-то большее: Сяофан привлекала зрелость, стабильность и мудрость Ли, а его - юношеская жизнерадостность и доброта Сяофан.

Семья девушки не одобряла ее романтические отношения с мужчиной, который мог бы быть ее дедушкой, но она решила пойти по зову сердца и разорвала связи с родителями, чтобы быть с Ли.

Необычная пара недавно поженилась во время простой, но элегантной церемонии. Хотя на церемонии не присутствовал ни один из членов их семей, они обменялись обетами, пообещав оставаться рядом друг с другом в болезни и здоровье.

Хотя многие обвиняли Сяофан, что она вышла замуж за Ли из-за денег, оказалось, что она кормилица семьи. Из-за почтенного возраста и слабого здоровья Ли может полагаться только на свою скромную пенсию, поэтому Сяофан берет на себя большую часть финансового бремени. Однако она стоически принимает этот вызов, утверждая, что все возможно когда Ли рядом.

Сяофан постоянно публикует в социальных сетях фотографии и видео с любимым, которые многие воспринимают как доказательство настоящей любви. Однако противоречивая разница в возрасте также повлекла за собой обвинения в адрес 23-летней женщины в том, что она находится в этих отношениях исключительно ради внимания и просмотров.

Китайское общество разделилось в своих взглядах на отношения Сяофан и Ли: одни описывают их как историю любви, которая выходит за пределы возраста, а другие утверждают, что разница в возрасте слишком велика и их роман не может быть настоящим. Несмотря на всю эту шумиху вокруг них, двое влюбленных продолжают жить своей жизнью, признаваясь друг другу в любви и обещая быть вместе до конца своих дней.

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