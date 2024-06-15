Фото Женщина из Валга собрала первые лисички. «Они идеальны!»

Перевод: Елиизавета Лынник

«Мой урожай в Валгамаа», - пишет Лидия в группе "Любители грибов" в Facebook и делится фотографией первых лисичек, которые она собрала в пятницу, 14 июня. Она признается, что грибов еще очень мало и их можно найти в местах, где нет мха. «В большом мху пока ничего нет, только на тропинках и в местах без мха, но они начинают появляться», - говорит она, добавляя, что маленькие грибы очень хороши, особенно для маринования.

Первые лисички, собраны 14.06.2024 Фото: Личный архив

«Такие маленькие. Дали бы им подрасти несколько дней, но они определенно замечательные», - говорит один из комментаторов. Лидия, однако, отвечает ему, что если бы она не собрала их, на следующий день их забрал бы кто-то другой, потому что это многолюдное место.

Один любитель грибов поделился в комментариях, что он нашел лисички в Тырва.

«Какие идеальные!», «Ты везунчик!» говорят Лидии.