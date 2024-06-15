Лидия, живущая в Тырва, получила свой первый урожай лисичек из леса. «Так прекрасно! Ты счастливица», - говорят другие любители грибов, комментируя фотографию Лидии. В группе «Seenehuvilised» (Любители грибов- прим.ред.) участники также обсуждают, почему не стоит делиться своими грибными местами с другими.
Фото ⟩ Женщина из Валга собрала первые лисички. «Они идеальны!»
Перевод: Елиизавета Лынник
«Мой урожай в Валгамаа», - пишет Лидия в группе "Любители грибов" в Facebook и делится фотографией первых лисичек, которые она собрала в пятницу, 14 июня. Она признается, что грибов еще очень мало и их можно найти в местах, где нет мха. «В большом мху пока ничего нет, только на тропинках и в местах без мха, но они начинают появляться», - говорит она, добавляя, что маленькие грибы очень хороши, особенно для маринования.
«Такие маленькие. Дали бы им подрасти несколько дней, но они определенно замечательные», - говорит один из комментаторов. Лидия, однако, отвечает ему, что если бы она не собрала их, на следующий день их забрал бы кто-то другой, потому что это многолюдное место.
Один любитель грибов поделился в комментариях, что он нашел лисички в Тырва.
«Какие идеальные!», «Ты везунчик!» говорят Лидии.
Под фотографией возникает спор о том, следует ли делиться хорошими грибными местами с другими или нет. «Я думаю, что если бы ты указал хоть приблизительное местоположение, ты бы не лишился своих грибов или грибного места. Я действительно не понимаю этой зависти у грибников! Никто ведь не хочет знать точные координаты. Так как грибной сезон только начинается, эта информация была бы очень важна – в каком районе уже появились грибы. Ты собирал грибы в окрестностях Тырва или в лесах Люллемяэ или Карула? Всего-то, небольшая разница», - пишет Хейди и получает ответ, что каждый должен сам находить ценные грибные места.
«Хороший человек, вы все равно найдете и откроете для себя свое грибное место. Все так делали и усердно трудились. Почему вы хотите получить, а не внести свой вклад? Идите, двигайтесь, ищите - только так вы найдете места и лесные дары. Повторяю- все так делали. Почему я должна с кем-то делиться? Потом кто-то сходит и расчистит это место. Лично я готова быть завистливой, неприятной и кем-то еще, но не буду делиться своими грибными местами, особенно из-за какой-то благодарности», - говорит Кристийна.
Лидия сообщает Elu24, что собирала грибы в лесах Соонтага в Валгамаа.
«Наступает время искушений- я бы тоже съела, что аж за ушами трещало!»- поделилась Сирье.
Также упоминается, что на рынке Нымме килограмм лисичек сейчас стоит 28 евро. «Спросить можно, но у жадности нет предела. В прошлом году я продавала за 10 евро/кг, а осенью уже 5 евро/кг», - говорит Лидия.
В начале недели на Тартуском рынке поступили в продажу первые лисички из Валки, Латвия. 100 граммов грибов стоят 3 евро.