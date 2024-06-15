«Слишком поздно»: эксперт оценил вероятность примирения принца Гарри с семьей

Принц Гарри окончательно не сможет помириться со своими королевскими родственниками. Об этом пишет New York Post.

Несмотря на слухи о возможном примирении, бывший дворецкий Грант Гаррольд считает, что прошло слишком много времени, чтобы это действительно произошло.

«Я всегда думал, что Гарри хотел бы связаться со своей семьей, но я не знаю, не поздно ли уже для этого», - отметил он.

Сассекские отошли от королевских обязанностей еще в 2020 году. С тех пор они лишь несколько раз вместе посещали Лондон. В частности, появились на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II в июне 2022 года. Их дочь Лилибет родилась уже в США.

Впоследствии Гарри соло посещал родину, появившись на годовщине Игр Непокоренных, коронации отца 6 мая 2023 года, когда узнал об онкологии Карла III в начале 2024.

«Прошло много времени, доверие нарушено, можно ли это исправить? Время покажет», - рассуждает Гаррольд.

Сассекские также не видели больную раком Кейт Миддлтон с тех пор, как она рассказала миру о своем диагнозе в марте 2024 года.

Вместе с этим, Гарри, как сообщается, хочет купить недвижимость в Великобритании, чтобы он и Меган Маркл имели где остановиться во время посещения Европы. Некоторые инсайдеры говорили, что дом нужен для встреч принца с его друзьями, которые не ладят с бывшей американской актрисой.