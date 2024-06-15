Представители компании G4S Estonia, которая обеспечивает патрулирование эстонских пляжей, рассказывают об основных проблемах на пляжах и о том, что следует помнить любителям пляжного отдыха, чтобы не только вы, но и другие посетители могли приятно провести время.
Напоминание ⟩ Береговая охрана: на что следует обратить внимание, отправляясь на пляж
Перевод: Елизавета Лынник
Пляжный сезон начался быстро. Это привлекло на пляжи много посетителей, и для того чтобы отдых прошел приятно и безопасно, необходимо помнить о правилах, действующих на общественных пляжах.
Максим Тууль, менеджер по коммуникациям G4S Estonia, говорит, что прежде чем отправиться на пляж, нужно подумать о том, как долго вы планируете там находиться, и соответственно вооружиться солнцезащитным кремом, питьевой водой и головным убором. «Если вы идёте на пляж с детьми, возьмите с собой игрушки, чтобы они не заскучали и не отправились на поиски приключений. Обязательно найдите тенистое место, чтобы ребёнок мог время от времени отдыхать от солнца», - говорит Тууль.
Находясь на пляже, будьте ответственны и следите за своим окружением, а также сообщайте о любых нарушениях или неприятностях спасателям.
«Будьте внимательны к тому, кто находится рядом с вами. Если есть хоть малейшее подозрение, что человек рядом с вами находится в одном положении подозрительно долго, спокойно поговорите с ним и спросите, всё ли с ним в порядке. Тепловой удар довольно легко получить, особенно нашим бабушкам и дедушкам и даже маленьким детям. Присматривайте друг за другом», - подчёркивает Арго Рааг, менеджер береговой охраны Южного региона G4S.
8 основных правил, которые следует соблюдать на пляже:
1. Купайтесь только в зоне, предназначенной для купания:
Официальная зона для купания проходит предварительную проверку и имеет безопасную глубину для плавания.
Не плывите слишком далеко от берега, так как волны могут быть опасными.
Контролируйте своих детей и никогда не оставляйте их без присмотра.
2. Выбирайте питьевую воду, чтобы утолить жажду:
Алкоголь запрещён на пляже и является не подходящим напитком в жаркую погоду.
Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания.
Употребление алкоголя повышает риск утопления несчастных случаев.
3. За безопасность детей отвечают родители:
Береговая охрана - это не няньки.
Научите детей правильному поведению на пляже и объясните, что им не следует убегать далеко от родителей.
Поощряйте их звать спасателей на помощь, если она им понадобится.
4. Следите за чистотой и порядком на пляже:
Забирайте с собой мусор и выбрасывайте его в урну.
Не оставляйте на пляже вещи, которых там не было до вашего прихода.
5. Не оставляйте на пляже вещи, которые вы не принесли:
Домашние животные не допускаются на общественные пляжи. Это правило действует в целях общественной безопасности и защиты животных.
6. Стекло запрещено:
Порезы от разбитого стекла часто являются причиной оказания первой помощи.
Использование других контейнеров или многоразовых бутылок уменьшит количество мусора и защитит посетителей пляжа от травм.
7. Следите за чистотой воды для купания:
Вода для купания предназначена для всех, чтобы наслаждаться и плавать.
Не умывайтесь в воде для купания и не мочитесь в нее. Для этого используйте общественные туалеты.
8. Курение и мусорение на пляже запрещены:
Курение опасно не только для здоровья человека, но и для окружающей среды, так как обычные сигареты легко воспламеняются, а электронная сигарета часто может оказаться брошенной в песке, загрязняя природу.
«Наслаждайтесь пляжным отдыхом, но позвольте насладиться им и другим. Находясь на пляже, не забывайте быть добрыми и общительными. Например, если вас беспокоят музыкальные вкусы или громкость соседа, вежливо подойдите к нему и вместе найдите решение. Конечно, вы всегда можете обратиться к спасателям», - поддерживает Генри Семель, руководитель береговой охраны Северного региона G4S.
Максим Тууль отмечает, что, по опыту прошлого года, характер нарушений на пляжах значительно различался между морскими побережьями и внутренними водоемами. «На морских побережьях главной проблемой было посещение пляжей со стеклянной тарой и животными. В Южной Эстонии самой большой проблемой были нетрезвые люди, а также рыбаки, которые заплывали в зоны для купания, и любители опасных прыжков в воду. Люди прыгали с запрещенных вышек, мостов и друг на друга,» - рассказывает Тууль.