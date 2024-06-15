Напоминание Береговая охрана: на что следует обратить внимание, отправляясь на пляж

Перевод: Елизавета Лынник

Пляжный сезон начался быстро. Это привлекло на пляжи много посетителей, и для того чтобы отдых прошел приятно и безопасно, необходимо помнить о правилах, действующих на общественных пляжах.

Максим Тууль, менеджер по коммуникациям G4S Estonia, говорит, что прежде чем отправиться на пляж, нужно подумать о том, как долго вы планируете там находиться, и соответственно вооружиться солнцезащитным кремом, питьевой водой и головным убором. «Если вы идёте на пляж с детьми, возьмите с собой игрушки, чтобы они не заскучали и не отправились на поиски приключений. Обязательно найдите тенистое место, чтобы ребёнок мог время от времени отдыхать от солнца», - говорит Тууль.

Находясь на пляже, будьте ответственны и следите за своим окружением, а также сообщайте о любых нарушениях или неприятностях спасателям.

«Будьте внимательны к тому, кто находится рядом с вами. Если есть хоть малейшее подозрение, что человек рядом с вами находится в одном положении подозрительно долго, спокойно поговорите с ним и спросите, всё ли с ним в порядке. Тепловой удар довольно легко получить, особенно нашим бабушкам и дедушкам и даже маленьким детям. Присматривайте друг за другом», - подчёркивает Арго Рааг, менеджер береговой охраны Южного региона G4S.

8 основных правил, которые следует соблюдать на пляже:

1. Купайтесь только в зоне, предназначенной для купания: