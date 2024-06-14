Раскрыта особая связь Кейт Миддлтон и королевы Елизаветы II

Раскрыта особая связь Кейт Миддлтон с покойной королевой Елизаветой II. Об этом пишет Daily Mail.

Ричард Кей, главный редактор Daily Mail, отметил: «Королева стала доверять Кейт. Я не думаю, что она на самом деле кому-то доверяла по первому впечатлению, мы все играем одно и то же шоу, шоу поддерживает королеву».

«Но с Кейт и королевой это было глубже, между ними была настоящая бабушкина привязанность», — добавил редактор.

Ингрид Сьюард, королевский эксперт и редактор журнала Majesty, также заметила особую связь: «Я думаю, что королева увидела ее силу и увидела, что она заботливый человек, который имеет удивительную принадлежность к долгу».

Еще один эксперт обратил внимание на решение королевы Елизаветы II сделать все возможное, чтобы жена ее внука чувствовала себя в монаршей семье как можно комфортнее.

«С самого начала у Кейт было гораздо больше общего с Елизаветой. В них есть что-то такое, что имеет внутреннюю уравновешенность и способность управлять и вызывать уважение», — отметил источник.