ФОТО Эффектная Шакира в боди от Шанель появилась на обложке легендарного журнала

Также Шакира примерила и другие интересные образы: джинсовый комбинезон, прозрачное черное платье с кожаным поясом, а также купальник с принтом. В интервью журналу звезда рассказала о своей жизни после разрыва с футболистом Жераром Пике, который является отцом ее двух сыновей – 11-летнего Милана и 9-летнего Саши.