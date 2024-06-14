47-летняя колумбийская певица Шакира снялась в фотосессии для легендарного журнала Rolling Stone. На обложке артистка позировала в черном боди с цепочками Chanel, ее образ дополняли золотые аксессуары, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ Эффектная Шакира в боди от Шанель появилась на обложке легендарного журнала
Также Шакира примерила и другие интересные образы: джинсовый комбинезон, прозрачное черное платье с кожаным поясом, а также купальник с принтом. В интервью журналу звезда рассказала о своей жизни после разрыва с футболистом Жераром Пике, который является отцом ее двух сыновей – 11-летнего Милана и 9-летнего Саши.
Напомним, ранее Шакира дебютировала на Met Gala. Артистка появилась на Балу в эффектном аутфите, напоминавшем розу. На ней было элегантное красное платье от бренда Carolina Herrera без бретелей, с длинным шлейфом, пикантным декольте, пышными скульптурными рукавами-накидкой и высоким разрезом до бедра.