ФОТО Настоящая богиня: Виктория Бекхэм поразила соблазнительной фотосессией в авто

«San Ysidro Drive - это все о Лос-Анджелесе, - говорит она. - Он о любви к себе. О принятии себя таким, какой ты есть. Он называется San Ysidro Drive, потому что это был наш адрес, там мы жили в Лос-Анджелесе, и он возвращает счастливые воспоминания. Походы с детьми в каньоны, серфинг с детьми, все это мы делали всей семьей. Это также было место, где я действительно начала сосредотачиваться на своей карьере, в частности на моде. Поэтому San Ysidro Drive занимает особое место в моем сердце. Для меня это пахнет Лос-Анджелесом. Флакон яркий, энергия яркая, это счастливый запах».