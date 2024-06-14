Певица и дизайнер Виктория Бекхэм, которая нежно поздравила мужа с днем рождения, дебютировала в парфюмерной сфере, выпустив три роскошные парфюма своего одноименного бьюти-бренда еще в октябре прошлого года. После их успеха она запустила новую летнюю рекламную кампанию своего популярного аромата San Ysidro Drive, и все — от яркого желтого флакона до соблазнительных фотографий, вызывает большой восторг у поклонников, пишет ФАКТЫ!
ФОТО ⟩ Настоящая богиня: Виктория Бекхэм поразила соблазнительной фотосессией в авто
Делясь снимком из рекламной кампании в Instagram, Виктория написала пост: «San Ysidro Drive воплощает в жизнь погожие калифорнийские дни. Продуманное сочетание ярких цветочных нот с шафраном, который добавляет пикантности и подчеркивает яркость розы, делает парфюм более утонченным. Этот аромат обещает новые приключения впереди… Целую».
На сексуальном снимке мама четверых детей выглядит невероятно в декольтированном черном мини-платье и солнцезащитных очках в тон. Она сидит за рулем автомобиля, положив ногу на пассажирское сиденье - а мы все знаем, что Вики любит свой фирменный подъем ноги.
50-летняя бывшая участница Spice Girl также опубликовала видео, в котором рассказала о своем вдохновении для создания аромата, а также о том, что его название - это бывший адрес Бекхэмов в Лос-Анджелесе.
«San Ysidro Drive - это все о Лос-Анджелесе, - говорит она. - Он о любви к себе. О принятии себя таким, какой ты есть. Он называется San Ysidro Drive, потому что это был наш адрес, там мы жили в Лос-Анджелесе, и он возвращает счастливые воспоминания. Походы с детьми в каньоны, серфинг с детьми, все это мы делали всей семьей. Это также было место, где я действительно начала сосредотачиваться на своей карьере, в частности на моде. Поэтому San Ysidro Drive занимает особое место в моем сердце. Для меня это пахнет Лос-Анджелесом. Флакон яркий, энергия яркая, это счастливый запах».
Ранее Виктория рассказала, что ее любимый парфюм - очень шикарный и роскошный аромат Room Service от Vilhelm Parfumerie. Кажется, она вдохновилась этим ароматом, который также имеет желтый флакон и цветочные ноты амбры и розы.