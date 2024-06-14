Известная американская актриса Хиллари Дафф спустя почти через шесть недель после родов показалась на публике с маленькой дочерью. Девочку звезда несла на руках в мягком нежно-розовом слингe, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Известная американская актриса впервые после родов показалась на публике с малышом
Хиллари Дафф заметили с новорожденной дочерью
Звезду молодежных сериалов заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу. Актриса несла в слинге свою маленькую дочь Таунс Мидоу Бэйр.
Для прогулки актриса выбрала топ и длинную рубашку черного цвета, которую дополнила светлыми приталенными джинсами, массивными украшениями и стильными очками.
Девочка известной актрисы и ее мужа, музыканта Мэтью Кома, появилась на свет 3 мая. Это их четвертый ребенок. Дафф уже воспитывает дочерей Мэй и Бэнкс и сына Луку от бывшего мужа Майка Комри.
Дафф объявила о появлении Таунс в Instagram, поделившись снимками ее эмоциональных родов дома в воде.
«Таунс Мидоу Бэйр, теперь мы знаем, почему она заставила нас так долго ждать... Она усовершенствовала эти щечки!» — написала актриса в Instagram.