Австралийская актриса Николь Кидман дала редкий комментарий о своих дочерях. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Оказалось, что 15-летняя Сандей Роуз и 13-летняя Фейт Маргарет, которых звезда экрана воспитывает с мужем Китом Урбаном, имеют одну звезду, от которой они «фанатеют».

Звездные наследники неистовствуют, когда дело доходит до 24-летней актрисы Джои Кинг, которая играет экранную дочь Николь Кидман в их новом фильме «Семейное дело».

«Они действительно любят Джои. Что приятно, не так ли? Они выросли с Джои», - призналась жена Кита Урбана.

Кинг получила международную известность благодаря своей главной роли в «Будке для поцелуев» и двух его продолжениях.

В новой романтической комедии Netflix «Семейное дело» Джои играет дочь Николь, которая испытывает шок, когда узнает, что ее мать закрутила роман с ее боссом (которого играет Зак Эфрон).

Сандей и Фейт - дочери Николь Кидман и Кита Урбана. Также у актрисы есть усыновленные дети от союза с Томом Крузом, с которыми звезда экрана практически не общается.