ГОРОСКОП НА 15 ИЮНЯ У Дев открываются новые перспективы, Скорпионам день принесет много отличных идей, а Козерогам помогут старые знакомые

Знания, полученные сейчас, позже еще не раз пригодятся. Могут огорчать разногласия, споры из-за пустяков. Особенно много их во второй половине дня, когда эмоциональный фон становится более напряженным, и даже обычно спокойные люди склонны к вспыльчивости. Но удается быстро разрядить обстановку, избежать конфликта.

Овен

День будет довольно утомительным. Эмоциональный фон нестабилен, даже незначительное событие может повлиять на ваше настроение. Часто вы беспокоитесь из-за пустяков, и тревога мешает принять верное решение. Как только к вам вернется самообладание, настроение начнет меняться к лучшему. Вторая половина дня – подходящее время для учебы. Вы многое схватываете на лету, мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Благоприятен этот период и для общения. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, становятся менее формальными.

Телец

Начало дня будет довольно беспокойным. Это не лучшее время для того, чтобы заниматься важными делами или принимать серьезные решения. Вы уделяете много внимания мелочам и порой не замечаете важного. Старые знакомые дают отличные советы; стоит к ним прислушаться. Совсем другой – легкой и благоприятной – будет вторая половина дня. Это подходящее время для общения с близкими. Найдется масса интересных тем для разговора и дел, которые увлекут всех. Вечер порадует вдохновляющими известиями издалека. Возможно, вы поймете, что готовы взяться за новое дело.

Близнецы