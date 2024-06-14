ГАЛЕРЕЯ В Таллинне аншлаг: смотрите, как Земфира собирает толпы фанатов в Unibet Arena

Земфира по праву считается одной из самых ярких и влиятельных фигур российской рок-сцены. Ее любят за искренность и глубину текстов, за мощные вокальные партии и неподражаемый стиль исполнения. Песни Земфиры, такие как «Искала», «Хочешь?», «До свидания», «Ромашки» и многие другие, стали настоящими гимнами целого поколения. Они затрагивают самые сокровенные чувства и переживания, вызывая в сердцах слушателей сильные эмоции и создавая атмосферу душевного единения.