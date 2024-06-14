ВИДЕО Момент взрыва: возгорание нефтяного резервуара в Пыхья-Таллинне попало на камеру

Утром 5 июня в Центр тревог поступило сообщение о взрыве на улице Нõлва в Пыхья-Таллинне. Загорелась емкость с судовым топливом. На место прибыли спасательные команды из семи профессиональных и трех добровольных команд.

«С высокой вероятностью газы, находящиеся в емкости, воспламенились во время огневых работ на крыше, что и стало причиной взрыва», - прокомментировал причины взрыва оперативный руководитель Пõхья спасательного центра Андрес Саарен.

Начальник криминального отдела Пõхья префектуры Урмет Тамбре делится видеозаписью момента взрыва на платформе X (бывший Twitter).

«Сила взрыва емкости, произошедшего на прошлой неделе в Пõхья-Таллинне, показала, насколько опасны такие емкости, если не соблюдать правила безопасности на 100%», - пишет Тамбре в комментарии к опубликованному видео.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Барбара Лихтфельдт заявила в пятницу утром редакции, что на основании собранных на месте происшествия доказательств есть основания подозревать, что при ремонтных работах были нарушены требования охраны труда и техники безопасности, в результате чего один из работников получил серьезные травмы.

На сегодняшний день возбуждено производство по статье 197 Уголовного кодекса, касающейся нарушения требований охраны труда и техники безопасности, если в результате неосторожности причинен тяжкий вред здоровью человека или наступила смерть.

Посмотрите видео этого взрыва!

Eelmisel nädalal Põhja-Tallinnas juhtunud mahuti plahvatuse tugevus näitas, kui ohtlikud sellised mahutid on, kui ei järgita 100% ohutusnõudeid. #opjuht pic.twitter.com/daaX6I9P1x — Urmet Tambre (@UrmetTambre) June 13, 2024