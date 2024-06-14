Знакомая Кейт Миддлтон нарушила молчание относительно ее отсутствия

Супруга принца Уильяма постоянно участвует в турнирах Большого шлема в Великобритании как патрон Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC), но в последнее время Кейт вообще не появляется на публике из-за борьбы с онкологией.

Накануне Дебора Джеванс, председательница престижного клуба, сказала, что выздоровление принцессы Уэльской является главным «приоритетом», сообщает Daily Express.

«Нашим приоритетом является то, чтобы у нашего патрона было время на восстановление, и мы точно не собираемся добавлять дополнительного давления на ее восстановление, спекулируя относительно ее участия в нынешнем Чемпионате», - отметила Джеванс.

В январе 2024 года Кейт Миддлтон исчезла из поля зрения общественности, чтобы сделать плановую операцию на брюшной полости, а в марте призналась, что послеоперационные тесты выявили наличие рака.

Будущая королева Великобритании объяснила, что проходит курс «профилактической химиотерапии». Впоследствии Кенсингтонский дворец подтвердил, что Кейт не вернется к королевским обязанностям, пока не получит на это разрешение от медиков.

Принцесса регулярно посещала престижные чемпионаты в течение многих лет, когда она была членом королевской семьи, и она также делала это в частном качестве до брака с Уильямом.