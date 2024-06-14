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ПОЛМИЛЛИОНА ЕВРО Дом в таллиннском районе Нымме, в котором жил президент Арнольд Рюйтель, выставили на продажу

Трийн Роос
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Фото: Riigi Kinnisvara

Для дома по адресу Кааре, 10 в таллиннском районе Нымме, в котором раньше жил президент Арнольд Рюйтель, ищут нового владельца. Государство просит за дом 585 000 евро, а аукцион продлится до 30 июля 2024 года.

В пятницу, 14 июня, в список государственной недвижимости был добавлен дом с богатой историей, построенный еще во времена Первой Эстонской Республики, по адресу Кааре, 10 в Нымме.

В 1950-х годах здание было отремонтировано и использовалось для государственных нужд. В здании по адресу Кааре, 10 жил Иоганнес Кябин, первый секретарь ЦК КП Эстонии, а затем председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Президент Арнольд Рюйтель и его семья переехали в здание на улице Кааре в сентябре 2006 года, когда в Кадриоргском дворце проводился ремонт. Президент долгое время жил в доме в Нымме, а также выражал желание купить его, но этого не произошло, так как государство решило не передавать дом Рюйтелю. Однако теперь дом выставили на продажу.

Кааре, 10, Нымме.
Кааре, 10, Нымме. Фото: Riigi Kinnisvara

Жилой дом по адресу Кааре, 10 расположен недалеко от парка Вабадузе, школы Рахумяэ и болота Пяэскюля. Это двухэтажный каменный дом площадью 298,1 квадратных метра.

На первом этаже расположены четыре комнаты (столовая, гостиная, кабинет, спальня), кухня, подсобное помещение, туалет, прихожая, лестница и терраса. На втором этаже находятся три комнаты с гардеробами, ванная комната, туалет, лестница. На цокольном этаже есть гараж, сауна, душевая, кладовая, подсобное помещение, туалет и котельная с отдельным входом.

Участок огорожен, есть собственный сад, высокие сосны и разнообразные кустарники. Ворота для автомобиля управляются дистанционно.

Стоимость дома составляет 585 000 евро.

Смотри объявление о продаже ЗДЕСЬ!

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