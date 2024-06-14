Для дома по адресу Кааре, 10 в таллиннском районе Нымме, в котором раньше жил президент Арнольд Рюйтель, ищут нового владельца. Государство просит за дом 585 000 евро, а аукцион продлится до 30 июля 2024 года.
ПОЛМИЛЛИОНА ЕВРО ⟩ Дом в таллиннском районе Нымме, в котором жил президент Арнольд Рюйтель, выставили на продажу
В пятницу, 14 июня, в список государственной недвижимости был добавлен дом с богатой историей, построенный еще во времена Первой Эстонской Республики, по адресу Кааре, 10 в Нымме.
В 1950-х годах здание было отремонтировано и использовалось для государственных нужд. В здании по адресу Кааре, 10 жил Иоганнес Кябин, первый секретарь ЦК КП Эстонии, а затем председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Президент Арнольд Рюйтель и его семья переехали в здание на улице Кааре в сентябре 2006 года, когда в Кадриоргском дворце проводился ремонт. Президент долгое время жил в доме в Нымме, а также выражал желание купить его, но этого не произошло, так как государство решило не передавать дом Рюйтелю. Однако теперь дом выставили на продажу.
Жилой дом по адресу Кааре, 10 расположен недалеко от парка Вабадузе, школы Рахумяэ и болота Пяэскюля. Это двухэтажный каменный дом площадью 298,1 квадратных метра.
На первом этаже расположены четыре комнаты (столовая, гостиная, кабинет, спальня), кухня, подсобное помещение, туалет, прихожая, лестница и терраса. На втором этаже находятся три комнаты с гардеробами, ванная комната, туалет, лестница. На цокольном этаже есть гараж, сауна, душевая, кладовая, подсобное помещение, туалет и котельная с отдельным входом.
Участок огорожен, есть собственный сад, высокие сосны и разнообразные кустарники. Ворота для автомобиля управляются дистанционно.
Стоимость дома составляет 585 000 евро.
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