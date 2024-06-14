ПОЛМИЛЛИОНА ЕВРО Дом в таллиннском районе Нымме, в котором жил президент Арнольд Рюйтель, выставили на продажу

В 1950-х годах здание было отремонтировано и использовалось для государственных нужд. В здании по адресу Кааре, 10 жил Иоганнес Кябин, первый секретарь ЦК КП Эстонии, а затем председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Президент Арнольд Рюйтель и его семья переехали в здание на улице Кааре в сентябре 2006 года, когда в Кадриоргском дворце проводился ремонт. Президент долгое время жил в доме в Нымме, а также выражал желание купить его, но этого не произошло, так как государство решило не передавать дом Рюйтелю. Однако теперь дом выставили на продажу.