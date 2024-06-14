Японцы требуют наказать Бьянку Цензори: в чем причина

Если в прошлом году итальянцы требовали у полиции и властей наказать Бьянку Цензори, жену американского рэпера Канье Уэста, за то, что та появлялась в общественных местах в весьма неподобающем виде, то теперь очередь возмущаться пришлось японцам, пишет Mail.Online.

Граждане Японии возмущены тем, что американка появилась в откровенном боди во время похода по магазинам в Токио. 29-летняя Цензори выставила напоказ свои ягодицы в кремовом купальнике в рубчик со стрингами, когда шла по торговому центру с мужем.

Она также появилась без бюстгальтера в прозрачном ансамбле, что, казалось, повергло продавцов в шок от ее наряда.

«Как гражданин Японии, я испытываю отвращение. Это плохое поведение. Я не понимаю необходимости так откровенно раскрывать себя. Это неприемлемо», «Абсолютно нет необходимости и ее следует обвинить в непристойном поведении. Оскорбление японской культуры», «Она не уважает себя, он не уважает ее, а они не уважают японскую культуру», «Полное неуважение, проявленное этой парой, позорно", «Японцы оскорблены таким поведением. Им должно быть стыдно за себя. Проявите немного уважения, отправляясь в другую страну», «В стране, известной своей скромностью и осмотрительностью, это хамство и откровенная провокация, их надо попросить уйти», «Япония - очень скромная и консервативная страна с точки зрения моды, поэтому невероятно, что Бьянка может так одеваться и ей это сходит с рук. К сожалению, деньги и влияние решают все», - пишут в соцсетях возмущенные пользователи.

За публичное непристойное поведение в Японии, согласно Уголовному кодексу, предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч йен (1778 евро).

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цезори продолжает испытывать терпение итальянцев и одеваться в прозрачные предметы одежды, которые больше напоминают нижнее белье и не скрывают абсолютно ничего. В прошлом году граждане этой страны вдоволь насмотрелись на неуместные наряды девушки, но та не сделала выводов.