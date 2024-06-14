«Первые шаги к саду Ilmaveere сделаны», - написала в Instagram певица и одна из руководителей Центра Ilmaveere Ленна Куурмаа.
Эстонская певица, недавно открывшая центр Ilmaveere, раскрыла свой новый план: это была моя мечта с самого начала....
Ленна Куурмаа и Лаури Мяэсепп переехали в Сетомаа в начале пандемии коронавируса, супруги посвятили себя строительству центра Ilmaveere. 1 мая состоялось официальное открытие нового отеля и ресторана.
Вчера, 13 июня, Ленна сообщила в Instagram, что заложен очередной краеугольный камень. «Сделаны первые шаги на пути к саду Ilmaveere», - пишет певица.
«Когда мы начали создание нашего собственного ресторана с Лаури, я с самого начала мечтала о том, что было бы замечательно, если бы мы сами могли выращивать сырье для нашего ресторана. Если не на 100 процентов, то хотя бы частично», - говорит Ленна.
1 мая состоялось официальное открытие отеля и ресторана Ilmaveere в селе Обинитса. Центр Ilmaveere расположился на берегу ручья Тухкавитса, где раньше находилась Обинитская школа при церкви.