Эстонская певица, недавно открывшая центр Ilmaveere, раскрыла свой новый план: это была моя мечта с самого начала....

«Когда мы начали создание нашего собственного ресторана с Лаури, я с самого начала мечтала о том, что было бы замечательно, если бы мы сами могли выращивать сырье для нашего ресторана. Если не на 100 процентов, то хотя бы частично», - говорит Ленна.