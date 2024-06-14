ФОТО Сохраню природу, но не свой кошелек: почему эко- и биотовары в Эстонии такие дорогие?

Если внимательно присмотреться к полкам магазинов, можно заметить, что практически все товары с припиской «Эко» или «Био» имеют завышенную цену. Это касается не только пакетов для мусора, но и продуктов питания, бытовой химии и других товаров повседневного спроса. Такая ситуация вызывает недоумение у многих потребителей, ведь большинство стран, включая Эстонию, активно призывают граждан беречь окружающую среду и природу.

Фото: Частный архив.

Этот случай поднимает важный вопрос о том, почему товары с маркировкой «Эко» и «Био» стоят значительно дороже обычных продуктов и как это влияет на потребителей.

С одной стороны, экологически чистые продукты производятся с использованием более дорогих и трудоемких технологий. Они могут включать органическое земледелие, отказ от химических удобрений и пестицидов, использование переработанных материалов. Все это, безусловно, требует больших затрат, что сказывается на конечной цене продукта.

С другой стороны, высокая стоимость биотоваров может стать серьезным барьером для массового перехода к экологически ответственному потреблению. Не каждый человек может позволить себе платить дополнительные суммы за экологически чистые товары, особенно в условиях экономической нестабильности и роста стоимости жизни.

Фото: Частный архив.

Мы обратились в Департамент окружающей среды с вопросом, почему товары с био и эко маркировкой в Эстонии такие дорогие и какие существуют более доступные альтернативы для сохранения природы?