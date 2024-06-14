РОЗЫГРЫШ В популярном столичном клубе пройдет ретро-вечеринка

Таллиннский клуб MJClub приглашает всех любителей ретро-музыки в эту пятницу отдохнуть под хиты 80-х, 90-х и 00-х. Веселье и незабываемый вечер гарантированы!

Вечеринка будет до самого утра, а двери открываются в 23:00.

Цена обычного входного билета до полуночи - 5 евро, а после - 10 евро.

Цена VIP-билета, в который входит неограниченное количество алкоголя - 35-50 евро.

Вечеринка RETRO в MJClub. Фото: MJproduction

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