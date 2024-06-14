Уже сегодня, 14 июня, во всеми любимом клубе Таллинна состоится ретро-вечеринка.
РОЗЫГРЫШ ⟩ В популярном столичном клубе пройдет ретро-вечеринка
Таллиннский клуб MJClub приглашает всех любителей ретро-музыки в эту пятницу отдохнуть под хиты 80-х, 90-х и 00-х. Веселье и незабываемый вечер гарантированы!
Вечеринка будет до самого утра, а двери открываются в 23:00.
Цена обычного входного билета до полуночи - 5 евро, а после - 10 евро.
Цена VIP-билета, в который входит неограниченное количество алкоголя - 35-50 евро.
ВНИМАНИЕ РОЗЫГРЫШ!