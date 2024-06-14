Дженнифер Лопес может вернуться к бывшему после того, как разведется с Беном Аффлеком

Речь идет о бейсболисте Алексе Родригесе, с которым Дженнифер встречалась с 2017 по 2021 год, то есть до воссоединения с Беном.

Певица разорвала помолвку якобы из-за измен спортсмена, однако, инсайдер утверждает, это совсем не помеха. «Он всегда был ее лучшим бывшим. Я не думаю, что обман для нее критичен», - заявил источник и добавил, что у Лопес и Алекса абсолютно одинаковое понимание жизни. К тому же их отношения продлились довольно долго, что уже, по словам инсайдера, означает, что им вместе хорошо.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес. Фото: MPI122/Capital Pictures

Информатор уверен, что Лопес сообщит о расставании с Беном только тогда, когда найдет ему замену: «Она стратег, а потому скажет, когда ей это будет на руку».

Есть, впрочем, и мнение, что Дженнифер супруга отпускать не готова: в связи с возможным разводом, как писали журналисты, она столкнулась с приступами гнева и паники, а еще постоянно плачет.