Дни идут, а разговоров о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека меньше не становится. Пара уже больше месяца никак не опровергает слухи о серьезных проблемах в отношениях. Дело дошло до того, что публика гадает: что ждет голубков после развода? Бен, говорят инсайдеры, снова стал употреблять алкоголь, а Дженнифер, как сообщает источник Daily Mail, может вернуться к своему бывшему.
Дженнифер Лопес может вернуться к бывшему после того, как разведется с Беном Аффлеком
Речь идет о бейсболисте Алексе Родригесе, с которым Дженнифер встречалась с 2017 по 2021 год, то есть до воссоединения с Беном.
Певица разорвала помолвку якобы из-за измен спортсмена, однако, инсайдер утверждает, это совсем не помеха. «Он всегда был ее лучшим бывшим. Я не думаю, что обман для нее критичен», - заявил источник и добавил, что у Лопес и Алекса абсолютно одинаковое понимание жизни. К тому же их отношения продлились довольно долго, что уже, по словам инсайдера, означает, что им вместе хорошо.
Информатор уверен, что Лопес сообщит о расставании с Беном только тогда, когда найдет ему замену: «Она стратег, а потому скажет, когда ей это будет на руку».
Есть, впрочем, и мнение, что Дженнифер супруга отпускать не готова: в связи с возможным разводом, как писали журналисты, она столкнулась с приступами гнева и паники, а еще постоянно плачет.