ФОТО 30-летняя дочь Брюса Уиллиса показала, как психологическое расстройство сказалось на ее внешности

Однако это не останавливает ее перед просветительской деятельностью: накануне Таллула показала, как один из диагнозов сказался на ее внешности.

Помимо прочего у знаменитости дерматилломания - расстройство, которое характеризуется эпизодами расчесывания кожи. Оно, как известно, может быть следствием СДВГ или обсессивно-компульсивного расстройства.

Сейчас, к счастью, девушке удается себя контролировать. Чтобы наглядно продемонстрировать свою «маленькую победу», она показала коллаж «до» и «после» и написала: «Исцеление не означает чистую кожу, не означает, что у вас не будет навязчивых мыслей, как и не означает то, что вы не будете делать это снова».

Таллула добавила, что считает своим долгом рассказывать о недуге в надежде «спасти» лица других людей.

Свой диагноз она раскрыла еще в 2021 году, рассказывая об уходе за кожей. А в 2022, девушка четыре месяца лежала в реабилитационном центре, куда ее отправили родители.