В середине марта 30-летняя наследница «крепкого орешка» впервые рассказала, что ей диагностировали аутизм. Помимо этого в медицинской карте Таллулы Уиллис числятся расстройство пищевого поведения, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), депрессия и пограничное расстройство личности. Звездной дочери, к счастью, удалось уйти в ремиссию, пишет OK.
ФОТО ⟩ 30-летняя дочь Брюса Уиллиса показала, как психологическое расстройство сказалось на ее внешности
Однако это не останавливает ее перед просветительской деятельностью: накануне Таллула показала, как один из диагнозов сказался на ее внешности.
Помимо прочего у знаменитости дерматилломания - расстройство, которое характеризуется эпизодами расчесывания кожи. Оно, как известно, может быть следствием СДВГ или обсессивно-компульсивного расстройства.
Сейчас, к счастью, девушке удается себя контролировать. Чтобы наглядно продемонстрировать свою «маленькую победу», она показала коллаж «до» и «после» и написала: «Исцеление не означает чистую кожу, не означает, что у вас не будет навязчивых мыслей, как и не означает то, что вы не будете делать это снова».
Таллула добавила, что считает своим долгом рассказывать о недуге в надежде «спасти» лица других людей.
Свой диагноз она раскрыла еще в 2021 году, рассказывая об уходе за кожей. А в 2022, девушка четыре месяца лежала в реабилитационном центре, куда ее отправили родители.