«Сами отпадают». Меган Маркл и принц Гарри теряют друзей в Голливуде

Пол Баррел сказал, что звезды из списка А отпадают сами собой: «Некоторые уже это сделали: Опра [Уинфри] больше не имеет к ним отношения, и некоторые другие знаменитости тоже их бросили».

Он отметил, что звездам были интересны принц Гарри и Меган Маркл, когда они только поженились и были самой популярной парой в стране, но сейчас такого интереса не наблюдается. По данным издания, несколько голливудских знаменитостей «отклонили недавние приглашения» от пары, в том числе Джордж и Амаль Клуни, Кэти Перри и Орландо Блум. При этом чета Клуни присутствовала на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году. По мнению Пола Баррелла, американцы любят королевскую семью и понимают, что Меган Маркл и принц Гарри - это «второстепенный сюжет шоу, а не главный».

Отметим, на днях стало известно, что что принц Гарри ищет для себя дом в Великобритании, чтобы в нем встречаться с друзьями, которые не ладят с Меган Маркл. Источники утверждают, что принц Гарри начал скучать по своей жизни до переезда в США и отказа от королевских обязанностей и поэтому смотрит на свое прошлое «сквозь розовые очки». Особенно ему не хватает армейских и университетских друзей, которые не навещают его в Калифорнии.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл в 2021 году отказались от своих королевских обязанностей и переехали жить в США. Вскоре после этого они дали интервью Опре Уинфри, в котором обвинили некоторых членов королевской семьи в расизме: якобы кто-то из них отпускал комментарии о цвете кожи сына принца Гарри и Меган Маркл. Отношения между герцогами Сассекскими и остальными членами королевской семьи испортились окончательно. Принц Гарри не смог их наладить даже после того, как у его отца - короля Карла III - диагностировали рак. При этом ходят слухи, что король Карл хотел бы наладить связь со своими внуками со стороны принца Гарри и Меган Маркл.