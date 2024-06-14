«Может убить»: Селин Дион призналась, что принимала смертельную дозу лекарств из-за болезни

Неизлечимую болезнь у исполнительницы обнаружили в 2022 году, однако, по ее словам, первые симптомы синдрома она почувствовала еще в 2008 году. Это заболевание приводит к ригидности мышц, двоению в глазах, и человек почти не может двигаться.

Как пишет издание Hollywood Reporter, медики потратили десять лет, чтобы диагностировать болезнь у Дион. В течение этого времени певица постоянно страдала от невыносимых болей, которые пыталась заглушить таблетками. Звезда стала зависимой от таблеток. Со временем ее организм перестал реагировать на обезболивающее, и она принимала смертельную дозу препарата.

«Честно говоря, я не знала, что это может меня убить. Я принимала, например, перед выступлением 20 миллиграммов. В какой-то момент мое тело привыкло к нему... 20, 30, 40... Это расслабляло все мое тело. Но потом ты привыкаешь и лекарство больше не работает», - поделилась артистка.

Однажды доза лекарства достигла 90 миллиграммов. Именно столько препарата Селин употребляла ежедневно, чтобы утолить боль. Исполнительница была на грани жизни и смерти.