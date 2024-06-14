Концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге вызвали землетрясения, – сейсмологи

Исследователи отмечают, что активные пляски поклонников артистки под ее песни вызвали сейсмическую активность, которая ощущалась почти в четырех милях от стадиона Мюррейфилд, где проходил концерт.

Самую большую сейсмическую активность вызывали три песни Свифт: Ready For It?, Cruel Summer and Сhampagne problems.

Песня Ready For It?, по словам сейсмологов, начинается с громкого, резкого баса и составляет 160 ударов в минуту, что делает эту песню идеальной для того, чтобы вызвать сейсмические тряски. По данным BGS, толпа передала около 80 киловатт энергии, или примерно столько же, сколько производят 10-16 автомобильных аккумуляторов.

Во время концерта Свифт, который прошел 7 июня, была зафиксирована самая большая сейсмичечкая активность: движение земли составило 23,4 нанометра.

Это не первый случай, когда толпа вызывает землетрясение. Так, во время игры плей-офф НФЛ 2011 года между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» на стадионе, который тогда назывался «Квест Филд» в Сиэтле, Маршон Линч провел игру, которая настолько взбесила толпу, что она вызвала тряску, зарегистрированную сейсмометром. Ученых заинтересовало сотрясение стадиона, из-за чего Линч получил новое прозвище: «Зверское землетрясение».

Но в июле прошлого года Свифт доказала, что не только футбольные фанаты могут вызвать тряску в Сиэтле. Во время ее концерта Era’s Tour на том же сейсмометре было зарегистрировано землетрясение.

«Фактическая сила сильнейшего сотрясения земли была примерно в два раза больше во время того, что я называю "Зверским землетрясением (версия Тейлор)". Конечно, оно длилось несколько часов. Оригинальный Beast Quake был праздником для некоторых очень взволнованных фанатов, который длился около 30 секунд», - рассказала тогда CBS News Джеки Каплан-Ауэрбах, профессор геологии Университета Западного Вашингтона.

Когда в августе Свифт отправилась на стадион SoFi в Лос-Анджелесе, исследовательская группа Калифорнийского технологического института зафиксировала вибрации, создаваемые 70 000 болельщиков на трибунах.

Датчики движения возле и на стадионе, а также сейсмические станции региона зафиксировали вибрации во время 43 из 45 ее песен.