«Некоторые люди грустят, некоторые счастливы»: эстонский блогер Кристина Пяртельпоэг возвращается в радиоэфир

В конце 2022 года Кристина Пяртельпоэг покинула утреннюю программу на радио MyHits, но вскоре ее вновь можно будет услышать в радиоэфире.

«Я знаю, что некоторые люди расстроены, кто-то рад этой новости, а кому-то все равно, но с 19 июня 2024 года я снова в эфире, то есть с следующей среды!» - объявила Кристина в Instagram. Она пока не раскрыла, на какую радиостанцию возвращается, но добавила в сторис вопрос, чтобы ее подписчики могли угадать, где она будет работать.