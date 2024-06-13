«С 19 июня 2024 года я снова в эфире, то есть с следующей среды!» - сообщает блогерша Кристина Пяртельпоэг в Instagram, но пока не раскрывает радиостанцию, на которую возвращается. «Темы передачи будут включать различные тренды, актуальные вопросы из интернета и социальных сетей», - говорит она, добавляя, что передача ориентирована на молодую аудиторию.
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«Некоторые люди грустят, некоторые счастливы»: эстонский блогер Кристина Пяртельпоэг возвращается в радиоэфир
В конце 2022 года Кристина Пяртельпоэг покинула утреннюю программу на радио MyHits, но вскоре ее вновь можно будет услышать в радиоэфире.