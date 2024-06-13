Кенсингтонский дворец опроверг слухи о лечении Кейт Миддлтон

Из-за длительного отсутствия принцессы Уэльской на публике многие поклонники начали предполагать ее точное местонахождение. В частности, стали распространяться слухи о том, что будущая королева не в Англии, а на самом деле лечится от рака в онкологическом центре MD Anderson в Хьюстоне.

Впрочем, представитель дворца опроверг домыслы, а работники медицинского учреждения отказались от комментариев из-за законов о конфиденциальности пациентов, сообщает InStyle.

Последний раз Кейт Миддлтон официально появилась на публике 25 декабря 2023 года, когда она вместе с остальной королевской семьей посетила традиционную рождественскую утреннюю службу в Сандрингеме в Норфолке.

«Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая заботилась обо мне, за что я очень благодарна», - рассказала в конце марта 2024 года Кейт.

Точно неизвестно, какой именно рак у принцессы Уэльской. Также не сообщается, когда она вернется к публичным обязанностям. Вероятно, монаршая персона выйдет на балкон Букингемского дворца во время Trooping the Colour 2024 15 июня. Другие же инсайдеры уверены, что публика не увидит супругу принца Уильяма до 2025 года.