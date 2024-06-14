Суперфанатка Эда Ширана обручилась с копией певца и пригласила на свадьбу двойников голливудских знаменитостей, пишет Метро.
Один в один! ⟩ Фанатка Эда Ширана вышла замуж за его двойника
40-летняя Аманда Барон, воспитывающая пятерых детей, и 29-летний Тай Джонс познакомились благодаря друзьям. Чуть больше года спустя он встал на одно колено и попросил Аманду быть его женой.
Аманда из Каррингтона, Великобритания, сказала, что день свадьбы был самым особенным в ее жизни. Гостей также ждала неожиданность, когда оказалось, что Тай был не единственным двойником в зале. «Дэвид Бекхэм», «принц Гарри», «Капитан Джек Воробей», «Гордон Рамзи» и «Кит Лемон» были среди гостей на свадьбе.
Аманда, работающая психиатром, когда-то шутила, что выйдет замуж за известного артиста и после двухлетнего знакомства с его двойником они сыграли свадьбу. Со своей стороны Тай признался, что до встречи с любимой изрядно волновался, что из-за своих рыжих волос не может найти любовь.
Сейчас молодожены направляются в Румынию, чтобы немного отдохнуть после насыщенного дня.
Аманда рассказала: «Это был лучший день в моей жизни, лучше любого концерта, на котором я когда-либо была, и я, пожалуй, самый счастливый человек в мире». Тай добавил: «Это был прекрасный день, лучший в нашей жизни, и мы не могли просить большего. Было немного странно оказаться по ту сторону камеры, и иметь двойников на свадьбе было удивительно. Я просто не могу дождаться, когда смогу проводить каждый день с Амандой, и мы с нетерпением ждем счастливых лет, которые ждут нас впереди. От первой нашей встречи я был уверен, что это будет на всю жизнь, и как же я был прав».
Пара шла к алтарю под песню Эда «One Life» и ушла после поцелуя под «I Don't Care».
На свадьбе, посвященной Эду, на торте также были отчеканены слова песни певца, но пара решила, что не хочет, чтобы все было связано с Шираном, и свой первый танец станцевала под другую песню - Джеймса Артура.
Аманда сказала: «Это одна из моих любимых песен, и мы не могли сделать все в стиле Эда, люди бы подумали, что это странно».
К сожалению, суперзвездный певец не смог приехать на их свадьбу в Манчестер, но он отправил им сообщения о том, что отклоняет их приглашение, потому что его не было в стране.
Фотографии со свадьбы можно посмотреть ЗДЕСЬ.