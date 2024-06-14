Один в один! Фанатка Эда Ширана вышла замуж за его двойника

Аманда из Каррингтона, Великобритания, сказала, что день свадьбы был самым особенным в ее жизни. Гостей также ждала неожиданность, когда оказалось, что Тай был не единственным двойником в зале. «Дэвид Бекхэм», «принц Гарри», «Капитан Джек Воробей», «Гордон Рамзи» и «Кит Лемон» были среди гостей на свадьбе.

Аманда, работающая психиатром, когда-то шутила, что выйдет замуж за известного артиста и после двухлетнего знакомства с его двойником они сыграли свадьбу. Со своей стороны Тай признался, что до встречи с любимой изрядно волновался, что из-за своих рыжих волос не может найти любовь.

Аманда рассказала: «Это был лучший день в моей жизни, лучше любого концерта, на котором я когда-либо была, и я, пожалуй, самый счастливый человек в мире». Тай добавил: «Это был прекрасный день, лучший в нашей жизни, и мы не могли просить большего. Было немного странно оказаться по ту сторону камеры, и иметь двойников на свадьбе было удивительно. Я просто не могу дождаться, когда смогу проводить каждый день с Амандой, и мы с нетерпением ждем счастливых лет, которые ждут нас впереди. От первой нашей встречи я был уверен, что это будет на всю жизнь, и как же я был прав».