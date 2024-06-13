Топовый европейский лоукостер вновь признали самой непунктуальной авиакомпанией мира

В анализе были учтены все регулярные и чартерные вылеты из аэропортов Великобритании авиакомпаниями, выполняющими более 2500 рейсов. Отмененные рейсы не учитывались. Средняя задержка всех этих рейсов составила 20 минут 42 секунды по сравнению с 23 минутами в 2022 году – таким образом, за прошедший год ситуация с опозданиями авиарейсов несколько улучшилась.