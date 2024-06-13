ВИДЕО Певца ALEKSEEV, который встречается с бывшей солисткой группы «ВИА Гра», застали на свидании с другой

Исполнителя застали во время романтической прогулки с известной блогершей. Пользователи TikTok в одном из киевских ТЦ заметили ALEKSEEV с Дашей Кубик. Парочка прогуливалась, мило держась за руки.

К слову, в Сети активно приписывают роман певцу и блогерше. Более того, парочка и сама подогревает эти сплетни. В частности, еще в апреле их видели вместе во время романтической прогулки по Одессе.

Все бы ничего, но известно, что ALEKSEEV находится в отношениях с Ульяной Синецкой, которая раньше была солисткой группы «ВИА Гра». Хотя пара и не комментирует личную жизнь, однако демонстрирует, что у них все отлично. В частности, они не удаляют общие фотографии, а в мае Ульяна нежно поздравляла артиста с днем рождения.

Кстати, недавно ALEKSEEV прокомментировал слухи о разрыве с Синецкой и романе с известной блогершей. Правда, своим ответом артист не стал ни опровергать сплетни, ни подтверждать их.