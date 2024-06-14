В чем дело? Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста серьезно враждуют

Супермодели Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста серьезно враждуют и даже «не могут находиться в одной комнате». Об этом пишет Daily Mail.

Британская и канадская звезды перестали следить друг за другом в Instagram и, как известно, сейчас избегают друг друга на показах мод.

Слухи о вражде появились в сентябре 2023 года, когда Кэмпбелл опубликовала момент, когда они были на сцене, однако не отметила Евангелисту, но обозначила Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд.

Позже в том же месяце на Неделе моды в Милане супермодели, которые были близки в предыдущие годы, сидели в пяти местах друг от друга на весенне-летнем показе Фенди.

В интервью изданию The Standard Наоми не упомянула Линду по имени, но предположила, что она разочарована человеком, который проявил «неблагодарность».

«Неискренность меня злит, а неблагодарность. Особенно, когда знаешь, что приложила все усилия, чтобы действительно кому-то помочь, а они не могут поблагодарить. Не просто благодарность. Это не столько гнев, сколько большое разочарование», - говорила Кэмпбелл.

Женщины сейчас «не могут терпеть» друг друга. А в прошлом году Наоми и Линда появились в сериале AppleTV+ «Супермодели», посвященном топ-моделям 1990-х годов.