Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями после химиотерапии, но все равно хочет вернуться к работе

Ранее в западных таблоидах появлялись сообщения о том, что принцесса Уэльская может больше никогда не вернуться к работе.

«Источники, близкие к принцессе Уэльской, рассказали, что поначалу у нее были проблемы с лечением. Это профилактическая химиотерапия, вещь не из приятных. Все опасались, что после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления ей снова придется пройти лечение», - говорит инсайдер. По его словам, Кейт пришлось столкнуться с серьезными трудностями, но теперь ее лечение перешло на новый этап.

Источник также не верит в опасения, что она больше никогда не вернется к исполнению королевских обязанностей на фоне своей болезни. «Она на сто процентов вернется: чтобы снова быть принцессой Уэльской и продолжать ту огромную работу, которую она делала раньше. Это случится, когда придет время, и она будет готова. Очень важно, чтобы она получила одобрение от своих врачей».

В январе Кейт Миддлтон, по официальным сообщениям дворца, перенесла операцию на брюшной полости, после чего перестала появляться на публике. Ее отсутствие списали на личные проблемы, и в Сети появилось множество конспирологических теорий о том, что же случилось с принцессой Уэльской на самом деле и жива ли она вообще. Именно из-за этого Кейт, по утверждению королевских инсайдеров, и была вынуждена публично сообщить о диагнозе, который она надеялась сохранить в тайне. Впрочем, даже после видеообращения ей поверили не все: поклонники королевской семьи продолжили искать в видеозаписи намеки на то, что дворец что-то скрывает.