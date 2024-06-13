Артистка уже занимается подготовкой первого большого сольного концерта после продолжительного лечения от зависимости. Вспоминая последние полтора года, она сравнивает свою жизнь с волнами, пишет WOMAN.
Вернувшись к работе, МакSим сделала неожиданное заявление об алкоголизме
Тяжелый период в жизни певицы МакSим начался весной 2023 года. Тогда поклонники впервые увидели ее на сцене в странном состоянии - артистка еле держалась на ногах и совсем не попадала в слова. Сначала многие решили, что звезда плохо себя чувствует из-за скорого возвращения к работе после того, как вышла из комы. Однако позже выяснилось, что причина кроется в другом - МакSим сама призналась, что страдает от алкогольной зависимости. В связи с этим артистка приняла решение лечь в клинику.
Спустя год восстановления певица потихоньку возвращается к работе. В интервью журналу «Телепрограмма» она рассказала, что хочет переступить через тот непростой этап.
Сейчас Марина отмечает, что чувствует себя хорошо. Свою жизнь она сравнивает с волнами: «На моем пути бывает всякое - и взлет, и падение, как на волне. Я занимаюсь водными видами спорта, поэтому сравниваю свою жизнь с катанием на волнах. Иногда случается такое, что летишь аж до самого дна. И вот кто видел то самое дно, если он сумеет вернуться оттуда, то удивительным образом встанет на более высокую ступеньку своего развития, чем был до этого».
На данный момент звезда уже готовится к большому сольному концерту. МакSим не скрывает, что возвращаться после продолжительной паузы непросто, так как ей пришлось пережить и физические, и моральные испытания. Но акцентировать на этом внимание артистка не хочет.
«Я встречала многих людей, прошедших путь избавления от зависимости, как и я. Дальше они живут так, как будто это было главным событием в их жизни. Я так не хочу. Хочу переступить через это и двигаться дальше в правильном направлении. А не гордиться тем, что я такая молодец, бросила пить. И как будто больше ничего не происходит», - утверждает певица.
Отметим, что в момент реабилитации после клиники певица много времени проводила с близкими. В блоге она публиковала кадры с прогулок на природе с детьми. Однако о личной жизни звезды известно немного.