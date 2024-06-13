Вернувшись к работе, МакSим сделала неожиданное заявление об алкоголизме

Тяжелый период в жизни певицы МакSим начался весной 2023 года. Тогда поклонники впервые увидели ее на сцене в странном состоянии - артистка еле держалась на ногах и совсем не попадала в слова. Сначала многие решили, что звезда плохо себя чувствует из-за скорого возвращения к работе после того, как вышла из комы. Однако позже выяснилось, что причина кроется в другом - МакSим сама призналась, что страдает от алкогольной зависимости. В связи с этим артистка приняла решение лечь в клинику.

Спустя год восстановления певица потихоньку возвращается к работе. В интервью журналу «Телепрограмма» она рассказала, что хочет переступить через тот непростой этап.

Сейчас Марина отмечает, что чувствует себя хорошо. Свою жизнь она сравнивает с волнами: «На моем пути бывает всякое - и взлет, и падение, как на волне. Я занимаюсь водными видами спорта, поэтому сравниваю свою жизнь с катанием на волнах. Иногда случается такое, что летишь аж до самого дна. И вот кто видел то самое дно, если он сумеет вернуться оттуда, то удивительным образом встанет на более высокую ступеньку своего развития, чем был до этого».