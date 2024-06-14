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ВИДЕО Денис Чужой в Таллинне: «Я ненавижу себя. У меня есть внутренний голос, который меня всегда критикует»

Елизавета Лынник
, Репортер
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Денис Чужой, комик и сценарист, выступил в четверг вечером, 13 июня в рамках тура «Самооценка», в KinoMaja Bar & Stage в Таллинне. Полный зал людей и нескончаемый смех стали ярким подтверждением его таланта.

В начале мероприятия вышел рижский стендап-комик Денис Иванов. Он спросил у публики кто впервые на такого рода мероприятии, кратко рассказал о правилах поведения на стендапе. Комик рассказывал о русских латышах, своей жизни, трудности выбора одежды, тревожности и об отношениях. 

Для того, чтобы убрать неловкость и скованность у зрителей, Иванов попросил всех насчет три выкрикнуть любимое матерное слово. После чего начал шутить, что у одной части зала был конкретный фаворит.

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