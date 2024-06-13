Несколько дней назад Сильвия Ильвес с детьми посетила в Литве международный конкурс виолончелистов, куда, как утверждают, ее отвез бывший жених Кристо Пухм. Талантливая музыкантка собрала деньги на поездку, выступая в TikTok, и в итоге собрала 450 евро.
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СНОВА ВМЕСТЕ ⟩ Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес удивлена: он все еще так добр ко мне после всех событий
Сильвия Ильвес - женщина, не нуждающаяся в длительном представлении. Помимо успешной карьеры виолончелистки, ее личная жизнь на протяжении многих лет вызывает много шума. Ее выбор мужчин был весьма разнообразным. Среди её спутников были как люди искусства и музыканты, так и богатые и бедные, и даже женатые мужчины.