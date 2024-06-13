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СНОВА ВМЕСТЕ Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес удивлена: он все еще так добр ко мне после всех событий

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Фото: Madis Veltman

Несколько дней назад Сильвия Ильвес с детьми посетила в Литве международный конкурс виолончелистов, куда, как утверждают, ее отвез бывший жених Кристо Пухм. Талантливая музыкантка собрала деньги на поездку, выступая в TikTok, и в итоге собрала 450 евро.

Сильвия Ильвес - женщина, не нуждающаяся в длительном представлении. Помимо успешной карьеры виолончелистки, ее личная жизнь на протяжении многих лет вызывает много шума. Ее выбор мужчин был весьма разнообразным. Среди её спутников были как люди искусства и музыканты, так и богатые и бедные, и даже женатые мужчины.

Последним Сильвия представила в качестве жениха Кристо Пухма, с которым у нее были сложные отношения с конца прошлого года. Хотя пара недавно вместе посетила церемонию вручения наград Kroonika, по последним данным, они снова расстались.

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