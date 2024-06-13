Видео Райво Хейна, в котором военнослужащие срочной службы Караульного батальона приветствуют миллионера как подобает солдатам, многим может показаться забавным, но некоторых оно все же возмутило.
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ВИДЕО ⟩ «Неужели мозгов вообще нет?» пользователей Сети возмутило то, как военнослужащие поприветствовали эстонского миллионера
«С днем обогащения», - пишет Райво Хейн под роликом, из которого следует, что предприниматель-миллионер провел лекцию о финансовом поведении военнослужащим Караульного батальона.