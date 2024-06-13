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ВИДЕО «Неужели мозгов вообще нет?» пользователей Сети возмутило то, как военнослужащие поприветствовали эстонского миллионера

Limon.ee
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Райво Хейн в передаче Mis uudist?.
Райво Хейн в передаче Mis uudist?. Фото: Tairo Lutter

Видео Райво Хейна, в котором военнослужащие срочной службы Караульного батальона приветствуют миллионера как подобает солдатам, многим может показаться забавным, но некоторых оно все же возмутило.

«С днем обогащения», - пишет Райво Хейн под роликом, из которого следует, что предприниматель-миллионер провел лекцию о финансовом поведении военнослужащим Караульного батальона.

Но видео, снятое там и размещенное в социальных сетях, поразило некоторых людей. «Приветствую, Палдискинский Караульный батальон!» - обратился к военнослужащим Хейн. Ему ответили: «Здравствуйте, господин миллионер!» Затем Хейн пожелал им удачи в обогащении, на что солдаты дружно отреагировали: «Спасибо, господин миллионер!»

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