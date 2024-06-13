В Латвии ищут актеров для съемок фильма звезды «Сумерек» Кристен Стюарт

Сообщается, что съемки пройдут с 25 июня по 31 июля, участие в них оплачивается и займет 1-2 съемочных дня.

Студия ищет девушек в возрасте 18-25 лет для обнаженных сцен с женской плавательной командой - в женской душевой и раздевалке. «Девушки должны быть максимально натурального внешнего вида, желательно с натуральным волосяным покровом на ногах и в зоне бикини, без тату и перманента», - пишет студия. Отмечается, что во время съемок на съемочной площадке будет присутствовать интим-координатор и консультант.

Более подробная информация:

Как уже сообщалось, в конце февраля Стюарт приехала в Латвию, чтобы найти места для съемок своего нового фильма - биологической драмы «Хронология воды».

В марте звезда кино в американском шоу The Late Show со Стивеном Колбером подтвердила, что фильм действительно будет сниматься в Латвии.

Кроме того, в конце февраля хитом соцсетей стал кадр, на котором Стюарт позирует в ресторане в Икшкиле.

Тогда официантка Синдия Машталире рассказала изданию Kas Jauns, что Стюарт выбрала из меню лучшие блюда ресторана - тартар из оленины и суп Tom Yum. В качестве напитка она наслаждалась свежим имбирно-мятным чаем.

Актриса была вежлива, добра и позитивна, поприветствовала персонал, а потом поблагодарила за еду и гостеприимство и не отказалась сфотографироваться.