13 июня Леонид Парфенов выступил в Таллинне, рассказав о свежем томе «Намедни. Наша эра. 2016-2020». В книге говорится о знаковых событиях, которые тогда определяли наш образ жизни.
Бурные овации: Леонид Парфенов выступил в Таллинне
Еще до начала мероприятия у дверей Центра русской культуры собралось множество людей всех возрастов. О большом интересе людей к этому выступлению говорило и то, что в зале была слышна не только русская речь, но и эстонская.
С первых минут своего выступления Леонид Парфенов задал тон вечеру, начав с шутки: - «Несмотря на то, что я один в зале, ощущается эхо советской армии». Журналист рассказал, что уже не в первый раз посещает Эстонию и чувствует с ней некоторое родство.
«Знаете, Таллинн находится ближе к Амстердаму, чем к Тбилиси», - заявил Парфенов, описывая местную публику. «В Тбилиси через полчаса после начала спрашиваешь, а будем ли мы вообще работать?» - описывает Леонид свойство местной публики приходить позже назначенного времени. «В Амстердаме же наоборт: все приходят заранее и просят начать раньше. В Таллинне все вовремя», - пошутил он, после чего зал взорвался бурными аплодисментами.
«Есть у музыкантов понятие - тур в поддержку альбома, у нас тур в поддержку тома», - начал основную часть своего повествования журналист, сравнив свой тур с музыкальными гастролями. Он подробно остановился на том, как передается эпоха в его книгах, особенно акцентируя внимание на визуальной составляющей. Все повествование было наполнено цитатами, а также отрывками из известных произведений, как ушедшей эпохи, так и эпохи современности.
Так, рассказывая о советском времени, Парфенов отметил его главные атрибуты и особенности, например, сотрудников КГБ. «Даже милиционеры немели, когда видели корочку, что уж говорить о других», - шутливо отметил он.
В своем выступлении Леонид прошелся по главным событиям, описанных в последней книге, подробно останавливаясь на некоторых особенно примечательных явлениях. Речь шла и о фейлах российской пропаганды, Алексее Навальном, так и о YouTube и его роли в современной культуре.
Для того чтобы встреча не превратилась в монолог и была живой, зрители могли задать свои вопросы, написав их на бумаге и положить в специальную урну. Так, Леонида попросили спеть пару строк из его любимой песни Монеточки. И тот не отказался, вызвав бурные овации.
«Массовая культура несет в себе множество социокультурной информации», - подвел итоги встречи Леонид, описав этой фразой идею создания своих книг. После чего десятки людей выстроились в очереди за автографом.