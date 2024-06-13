Бурные овации: Леонид Парфенов выступил в Таллинне

Еще до начала мероприятия у дверей Центра русской культуры собралось множество людей всех возрастов. О большом интересе людей к этому выступлению говорило и то, что в зале была слышна не только русская речь, но и эстонская.

С первых минут своего выступления Леонид Парфенов задал тон вечеру, начав с шутки: - «Несмотря на то, что я один в зале, ощущается эхо советской армии». Журналист рассказал, что уже не в первый раз посещает Эстонию и чувствует с ней некоторое родство.

«Знаете, Таллинн находится ближе к Амстердаму, чем к Тбилиси», - заявил Парфенов, описывая местную публику. «В Тбилиси через полчаса после начала спрашиваешь, а будем ли мы вообще работать?» - описывает Леонид свойство местной публики приходить позже назначенного времени. «В Амстердаме же наоборт: все приходят заранее и просят начать раньше. В Таллинне все вовремя», - пошутил он, после чего зал взорвался бурными аплодисментами.

«Есть у музыкантов понятие - тур в поддержку альбома, у нас тур в поддержку тома», - начал основную часть своего повествования журналист, сравнив свой тур с музыкальными гастролями. Он подробно остановился на том, как передается эпоха в его книгах, особенно акцентируя внимание на визуальной составляющей. Все повествование было наполнено цитатами, а также отрывками из известных произведений, как ушедшей эпохи, так и эпохи современности.